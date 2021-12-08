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среда, 08 декабря 2021 11:18

Суд разрешил задержать министра правительства Яценюка

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Суд разрешил задержать министра правительства Яценюка
Демчишин работал в правительстве Яценюка. Фото: kmu.gov.ua

Печерский районный суд города Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, подозреваемого в содействии созданию террористической организации.

Об этом сообщил "Главком".

С ходатайством в суд обратился старший следователь Государственного бюро расследований.

Демчишину сообщали о подозрении 12 ноября. Подозрение направили тремя путями: жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства экс-министра, почтовой связью на известные адреса регистрации и проживания, а также вручили это подозрение родственнику бывшего чиновника.

ГБР четырежды вызывало Демчишина, однако он не пришел.

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По информации Государственной пограничной службы, 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.

В судебном постановлении сказано, что после задержания экс-министра необходимо доставить в суд - для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление о разрешении на задержание действует шесть месяцев.

По данным следствия, Демчишин назначил на должности госпредприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей боевиков Л/ДНР. Вынудил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить соглашения. В результате боевики получили более 200 млн грн.

Владимир Демчишин работал в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 по апрель 2016-го.

Также подозрение по этому делу получил нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, который, по версии следствия, причастен к контрабанде угля с оккупированных территорий.

Администрация пятого президента Петра Порошенко играла ключевую роль в деле об угле из оккупированного Донбасса, заявляла генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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