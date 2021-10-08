Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Об этом на брифинге 8 октября сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает Gazeta.ua.

Действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины. После того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Решили покупать уголь в ЮАР.

Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов.

"При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", - сказал Баканов.

При содействии Медведчука организовали незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Всего боевиков профинансировали на сумму более 200 млн грн.

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Обнародовали аудиозаписи, подтверждающие существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней российской власти. Экспертиза показала, что на записях есть Медведчук. Он обсуждает реализацию незаконных схем с представителями российской власти. Говорит, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку бизнесмена Сергея Кузяры на оккупированной территории выбрали два фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначили представителей оккупантов. Они открыли банковские счета и заключили договоры на поставку угля.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.