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Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко

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Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
Следствие изучает более 10 тыс. записей телефонных разговоров, где фигурируют в частности должностные лица украинской власти. Фото: Getty Images

Администрация пятого президента Петра Порошенко сыграла ключевую роль в деле об угле из оккупированного Донбасса, по которому под домашним арестом находится нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в колонке на "Українська правда".

"Неожиданно выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации президента по состоянию на тот период.

Следствие и прокуроры имеют данные, законно полученные в ходе проведения следственных действий, о том, что руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти.

Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий", - заявила генпрокурор.

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Следствие сейчас изучает более 10 тыс. записей телефонных разговоров, где фигурируют подозреваемые по этому делу, представители РФ, члены Л/ДНР и должностные лица украинской власти.

"На этих записях видно, что нынешний народный депутат обсуждает с руководителями государственных органов РФ вопросы предоставления преференций по поставкам угля из России именно при посредничестве тех компаний, где он является бенефициаром или причастен к их деятельности.

Это вознаграждение ему лично за организацию поставок угля в Украину из террористических организаций", - сообщила.

Офис генпрокурора обжалует меру пресечения, избранную накануне Медведчуку Печерским районным судом города Киева, также заявила Венедиктова.

"Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", - написала.

12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия.

11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

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Дата
13
октября

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