Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

Министру энергетики и угольной промышленности в 2014-16 годах Владимиру Демчишину объявили о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Фото: LIGA.net

Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности в 2014-16 годах Владимиру Демчишину.

Его обвиняют в содействии террористической группе или террористической организации, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновник в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций Л/ДНР", - сказано в сообщении.

Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями Л/ДНР.

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Одно из таких соглашений – по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн.

В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Демчишин прячется от украинского правосудия за границей. Сообщения о подозрении отправили по адресам последних известных мест его жительства.

Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.

Ранее подозрение по этому делу получил нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, по версии следствия, причастный к контрабанде угля с оккупированных территорий. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что основным фигурантом является именно Медведчук, а деньги за уголь террористам возили в чемоданах.