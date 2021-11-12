Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 153
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3177
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 819
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1107
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 585
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 513
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 405
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3132
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1260
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
5
4
11
7
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Подожгли автомобиль нардепа от &quot;Слуги народа&quot;
Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 3771
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1980
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9477
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1125
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 0
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
пятница, 12 ноября 2021 16:47

Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

  Комментировать
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Министру энергетики и угольной промышленности в 2014-16 годах Владимиру Демчишину объявили о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Фото: LIGA.net

Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности в 2014-16 годах Владимиру Демчишину.

Его обвиняют в содействии террористической группе или террористической организации, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновник в течение декабря 2014 - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций Л/ДНР", - сказано в сообщении.

Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями Л/ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам

Одно из таких соглашений – по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн.

В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Демчишин прячется от украинского правосудия за границей. Сообщения о подозрении отправили по адресам последних известных мест его жительства.

Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.

Ранее подозрение по этому делу получил нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, по версии следствия, причастный к контрабанде угля с оккупированных территорий.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что основным фигурантом является именно Медведчук, а деньги за уголь террористам возили в чемоданах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 14769
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 9360
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 9279
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
9
 Просмотров: 9090
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
11
 7 Просмотров: 8262
Политика
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира
Ахметов не ответил, общается ли с Зеленским, но уважает Шефира Просмотров: 45
Партия Зеленского собирает съезд
Партия Зеленского собирает съезд Просмотров: 117
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров Просмотров: 90
Еще три страны ЕС сохранили въезд для украинцев
Еще три страны ЕС сохранили въезд для украинцев Просмотров: 225
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
4
 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
14
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
7
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
6
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
2
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Голосов: 9090
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть