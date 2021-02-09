Суд приказал съемочной группе "Схем" выплатить Портнову 110 тыс. грн

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов выиграл суд против водителей программы "Схемы".
Суд обязал водителей программы выплатить 110 тыс. грн, сообщил журналист Михаил Ткачук в Telegram.
Он опубликовал сообщение Портнова.
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"Сначала Портнов опубликовал личные данные водителей нашей программы. А теперь получит 110 тыс. Грн от тех же водителей программы. А вы говорите ничего не меняется в нашем правовом государстве", - заявил Ткач.
Окружной административный суд города Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда украинских деятелей. Иск по делу подал бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.
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