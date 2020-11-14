Суд отменил результаты выборов депутатов Харьковского горсовета

В Харькове отменили результаты выборов депутатов. Фото: pexels.com

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской избирательной комиссии о результатах выборов в Харьковский горсовет. Больше всего мандатов на них получил "Блок Кернеса".

На сайте Судебной власти Украины говорится о том, что судьи признали противоправным и отменили протокол Харьковской городской ТВК. Решение приняли по апелляции кандидата в депутаты Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алексея Ваца на решение суда первой инстанции. В иске просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТВК. Обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися. И назначить повторные.

Апелляционный админсуд удовлетворил требования Ваца частично. Отменил протокол избиркома и обязал его "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета". Решение вступило в силу в день его объявления 13 ноября и не подлежит обжалованию.

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В Украине 25 октября прошли местные выборы. В Харькове большинство голосов в голосовании в Харьковский горсовет получил "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и будет иметь там 34 депутата. 19 мандатов получила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 9 - "Слуга народа" и "Европейская солидарность", 7 - "Партия Шария" и 6 - "Блок Светличной "Вместе". Также выбирали мэров. В Харькове победил Геннадий Кернес. За него проголосовали более 195 тыс. избирателей, или 60,34 процента.