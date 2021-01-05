Суд отказался на принудительный привод одиозного Вовка, который бросил повестку НАБУ

Вовка подозревают в создании преступной организации и попытке захвата государственной власти. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в принудительном приводе председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения.

Такое решение 5 января принял следователь судья ВАКС Андрей Бицюк, сообщает "Слово і діло"

До этого Вовк в очередной раз не явился в ВАКС для избрания меры пресечения. После чего детективы НАБУ вручили ему повестку в суд на 5 января, тогда Вовк посещал празднования, организованное бывшим председателем ЦИК и "регионалом" Сергеем Коваловым. Вовк выбросил документы из машины и уехал.

Сегодня председатель ОАСК снова не явился на заседание, а потому прокурор просил следственного судью разрешить принудительный привод. Однако судья отказал.

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В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году.