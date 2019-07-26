"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая, пишет УП.
Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановления полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.
В разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введения в состав комиссии лояльных лиц.
Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на котором несколько раз не были судьи ОАСК, и избежать оценивания якобы по болезни.
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