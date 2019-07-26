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пятница, 26 июля 2019 16:46

"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Автор: Скриншот видео НАБУ
  НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда

На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая, пишет УП.

Автор: Скриншот видео НАБУ
  НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда

Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановления полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

Автор: Скриншот видео НАБУ
  НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда

В разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введения в состав комиссии лояльных лиц.

Автор: Скриншот видео НАБУ
  НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
Автор: Скриншот видео НАБУ
  НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда
НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда

Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на котором несколько раз не были судьи ОАСК, и избежать оценивания якобы по болезни.

Автор: Скриншот видео НАБУ
  Схема возможного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ
Схема возможного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ
ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.
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