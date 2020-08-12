Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

Апелляцию бывшего прокурора не удовлетворили. Фото: Reuters

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в возобновлении експрокурору Константину Кулику в должности в прокуратуре и во взыскании среднего заработка за вынужденный прогул.

Об этом сообщает со ссылкой на решение суда.

"Апелляционную жалобу Кулика оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 31 марта 2020 - без изменений", - говорится в постановлении.

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Так, Кулик планировал восстановиться в должности в прокуратуре и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Как сообщалось ранее, прокурора Константина Кулика освободили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.