Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского

Заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР. Фото: Reuters

Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование в отношении возможного совершения президентом Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены из-за срыва операции по задержанию российских боевиков - "вагнеровцев".

Заявление о совершении преступления в ГБР подала группа лиц, среди которых экс-депутат Андрей Тетерук, сообщает "Суспільне".

Однако правоохранители не начали расследование, поэтому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР и требованием заставить ведомство начать расследование.

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"Будем рассматривать жалобу на бездействие следователя ГБР, заключающуюся в том, что в порядке, предусмотренном соответствующей статьей, следователь не внес сведения в реестр досудебных расследований и не начал расследование", - заявил перед заседанием адвокат истцов.

Жалобу суд удовлетворил в полном объеме.

"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предписывает украинское законодательство: наше заявление о совершении уголовного преступления по статье "Государственная измена" зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований", - рассказал Тетерук.

Предварительное заседание по делу откладывали, так как на него не пришел следователь ГБР.

В июне президент Зеленский заявил, что "предупредил" белорусского диктатора Лукашенко о "вагнеровцах". В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.