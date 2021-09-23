Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину

Дарницкий райсуд столицы почти три года рассматривал дело пытки майдановцов. Приговор вынесли только сегодня. Юрия Крысина приговорили к семи годам тюрьмы. Фото: УНИАН

Титушку времен Майдана Юрия Крысина приговорили к семи годам лишения свободы по делу о пытках активистов, в частности видеооператора Владислава Иваненко.

Соответствующий приговор в Дарницком райсуде Киева зачитали 23 сентября, пишет "Бабель".

С учетом предыдущего срока общий срок наказания составляет восемь лет. Крысин выйдет из тюрьмы в 2026-м, поскольку время задержания считают с 2018 года.

Суд учел степень тяжести преступления. А также то, что Крысин был ранее судим и имеет несовершеннолетних детей.

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Иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тыс. грн моральной компенсации.

Приговор вступит в силу на 30-й день с момента объявления, если сторона обвинения не подаст апелляцию. Адвокат Крысина отметил, что она будет.

Юрий Крысин является фигурантом двух дел: убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и похищения и пытки майдановцев. В ночь на 19 февраля 2014-го на углу ул. Владимирской и ул. Большой Житомирской в ​​центре Киева титушки убили журналиста Веремия. Его сильно избили, а затем выстрелили в спину. Действия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, квалифицировали как хулиганство. 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина. Его осудили на четыре года с испытательным сроком - два года. В январе 2014-го возле станции метро Петровка титушки похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.