Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга

Песню "Кольщик наколи мне купола" россиянина Михаила Круга исполняли 15 декабря на День работника суда во внерабочее время.
Объяснение опубликовал Шевченковский районный суд города Запорожья.
"Да, 15 декабря 2021 года у судей Шевченковского районного суда г.Запорожья, вне рабочего времени, состоялась встреча по случаю празднования профессионального праздника - Дня работника суда.
Встреча проходила в одном из ресторанов Запорожья, на праздновании присутствовали исключительно судьи, других посетителей не было. Во время празднования были соблюдены все требования действующего законодательства Украины, в том числе и по карантинным ограничениям. Мероприятие было полностью оплачено личными средствами присутствующих", - написало учреждение.
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Также заявили, что судьи "вправе самостоятельно выбирать музыкальные произведения, книги, фильмы, представления, которые им нравятся".
"О вкусах не спорят – говорит известная поговорка. Поэтому предлагаем представителям общественности, которые годами занимаются судебной реформой, составить перечни музыкальных произведений, книг, фильмов, представлений и т.д., которые запрещено слушать, читать, смотреть судьям. К этим перечням предлагаем добавить перечень других запретов, которые должны соблюдаться в повседневной жизни судьи", – написали.
Видео судейского корпоратива с российским тюремным шансоном появилось в сети вчера. На нем поет заместитель председателя суда Павел Зарутин.
"То, что украинские судьи действуют и коммуникируют как хамовитое и агрессивное быдло – не новость. Но, кажется, в этом случае они искренне не понимают в чем проблема. И я не знаю, что из этого хуже.
Страница суда ссылается на известную поговорку, что о вкусах не спорят. Закон и Кодекс судейской этики прямо говорят, что "Судья должен быть примером соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан в честность, независимость, беспристрастность и справедливость суда".
Так что то, что "во время празднования были соблюдены все требования действующего законодательства" - тоже ложь. Это вдруг кого-то интересует юридическая сторона вопроса", - пишет председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.
В декабре прошлого года, во время послания к Верховной Раде, президент Владимир Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.
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