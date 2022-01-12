"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"

Судьи Шевченковского районного суда города Запорожья устроили корпоратив с российским тюремным шансоном.
Видео опубликовал в Facebook председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.
Заместитель председателя суда Павел Зарутин пел песню "Кольщик наколы мне купола" россиянина Михаила Круга.
"Наколи мне за решеткой", - поет.
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Танцевали под российскую музыку с Зарютиным судьи Оксана Дмитрюк, Лилия Карабак, Евгений Боев и Наталья Звездова, рассказал юрист.
"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет - это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", - пишет Жернаков.
Михаил Жернаков также напомнил, что в 2018 году Совет судей едва не утвердил "Гимн судейского самоуправления".
"Що нас попереду чека не знаєм ми,
На рай в кінці життя надію маєм.
"Судимим щоб не бути - Не суди!", -
З надією у серці промовляєм.
ПРИПЕВ:
Ви суддів не судіть із гаряча,
Бо нелегка в них по життю дорога.
Нехай горить, не гасне їх свіча
Про мантію, що на плечах від Бога.
Не місяць і не тиждень, і не рік
До зали - мов в атаку із траншеї
"Встати! Суд іде!" відлуння зазвучить
І погляди б'ють наче дощ по стелі.
ПРИПЕВ
А вдома знову метушня проблем.
І щастя в домі задарма не буде.
Чомусь завжди незрозуміло всім,
Що судді це такі ж звичайні люди".
Тем временем блоггер Сергей Стерненко пишет, что событие произошло по случаю дня работников суда, предположительно 15 декабря.
"Очень красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - резюмирует блоггер.
Видео комментируют пользователи соцсети:
"Беда"
"Нет слов..."
"Сливки социума"
"Смешно, что плакать хочется, но не знаю от чего? От смеха или от горя"
Это не первый раз, когда чиновники поют песни в стиле российского шансона. Действующий народный депутат от "Слуга народа", член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов пел шансон в 2016 году. До депутатства он работал в прокуратуре Днепропетровской области.
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