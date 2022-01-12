"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"

Вечірка відбулася торік у грудні.

Судьи Шевченковского районного суда города Запорожья устроили корпоратив с российским тюремным шансоном.

Видео опубликовал в Facebook председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

Заместитель председателя суда Павел Зарутин пел песню "Кольщик наколы мне купола" россиянина Михаила Круга.

"Наколи мне за решеткой", - поет.

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Танцевали под российскую музыку с Зарютиным судьи Оксана Дмитрюк, Лилия Карабак, Евгений Боев и Наталья Звездова, рассказал юрист.

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет - это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья", - пишет Жернаков.

Михаил Жернаков также напомнил, что в 2018 году Совет судей едва не утвердил "Гимн судейского самоуправления".

"Що нас попереду чека не знаєм ми,

На рай в кінці життя надію маєм.

"Судимим щоб не бути - Не суди!", -

З надією у серці промовляєм.

ПРИПЕВ:

Ви суддів не судіть із гаряча,

Бо нелегка в них по життю дорога.

Нехай горить, не гасне їх свіча

Про мантію, що на плечах від Бога.

Не місяць і не тиждень, і не рік

До зали - мов в атаку із траншеї

"Встати! Суд іде!" відлуння зазвучить

І погляди б'ють наче дощ по стелі.

ПРИПЕВ

А вдома знову метушня проблем.

І щастя в домі задарма не буде.

Чомусь завжди незрозуміло всім,

Що судді це такі ж звичайні люди".

Тем временем блоггер Сергей Стерненко пишет, что событие произошло по случаю дня работников суда, предположительно 15 декабря.

"Очень красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - резюмирует блоггер.

Видео комментируют пользователи соцсети:

"Беда"

"Нет слов..."

"Сливки социума"

"Смешно, что плакать хочется, но не знаю от чего? От смеха или от горя"

Это не первый раз, когда чиновники поют песни в стиле российского шансона. Действующий народный депутат от "Слуга народа", член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов пел шансон в 2016 году. До депутатства он работал в прокуратуре Днепропетровской области.