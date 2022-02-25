США вводят санкции против Путина

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.
Также санкции вводятся против российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совбеза РФ.
В то же время, США не пойдут на полный разрыв дипломатических контактов с РФ.
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Европейский Союз заморозит активы Путина и Лаврова, сообщили в СМИ.
США ограничат России способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, введут санкции против ВТБ и других российских банков.
Из-за агрессии против Украины РФ нужно отключить от SWIFT, полностью изолировать, наложить нефтяное эмбарго, заявлял президент Владимир Зеленский.
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