США вводят санкции против Путина

Санкции введут не только в отношении Путина. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

Также санкции вводятся против российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совбеза РФ.

В то же время, США не пойдут на полный разрыв дипломатических контактов с РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео

Европейский Союз заморозит активы Путина и Лаврова, сообщили в СМИ.

США ограничат России способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, введут санкции против ВТБ и других российских банков. Из-за агрессии против Украины РФ нужно отключить от SWIFT, полностью изолировать, наложить нефтяное эмбарго, заявлял президент Владимир Зеленский.