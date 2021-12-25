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суббота, 25 декабря 2021 05:53

США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ

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США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ
США будут передавать Украине данные о перемещении российских войск. Фото: Вчасно

Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных в режиме реального времени, которые помогут стране максимально быстро отреагировать на возможное вторжение России.

Помощь разведки, если она будет одобрена президентом Байденом, обязательно вызовет гнев России, которая воспринимает любую американскую военную помощь Украине как провокацию, заявили высокопоставленные представители администрации Байдена изданию The New York Times.

На границе с Украиной сосредоточено более 100 000 российских военнослужащих, администрация Байдена пытается выразить Украине поддержку ее независимости и территориальной целостности. Соединенные Штаты и союзники предупредили президента России о том, что вторжение принесет его стране как экономический ущерб в виде санкций, так и военные потери.

В список идей, разрабатываемых Пентагоном, Госдепартаментом и Белым домом, входит перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, когда-то выделенной афганским военным. Администрация также рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных экспертов по кибербезопасности. Соединенные Штаты и Великобритания уже направили первую делегацию экспертов для усиления обороны на случай, если Путин заранее или вместо наземного вторжения нанесет кибератаку по Украине.

Американские спецслужбы уже предоставляют доступ Киеву к гораздо большему количеству информации, чем это было до наращивания российской армии, сказал чиновник, проинформированный о действиях администрации. Этот чиновник и другие официальные лица США делились информацией на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично говорить о планах США.

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Южный военный округ, дислоцирующийся в Ростове-на-Дону, возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации. Они якобы были на "полевых занятиях", в частности у границы с Украиной.

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