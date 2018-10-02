США поддержали Украину в конфликте с Венгрией

Кей Бейли Хатчинсон требует возобновить сотрудничество НАТО с Украиной. Фото: AP

США призывают Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству НАТО с Украиной

От страны требуют не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной, заявила в телефонном брифинге в Брюсселе посол США в Альянсе Кей Бейли Хатчинсон, передает "Голос Америки".

В Вашингтоне надеются, что Венгрия поможет Украине в противостоянии российской агрессии.

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"Надеемся, что Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании, а тогда присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию. Для Украины, которая испытывает российскую агрессию в своих границах, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию", - сказала Хитчитсон.

Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных стремлений Киева к устранению "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину решить спор по языковой статьи закона о реформе образования.