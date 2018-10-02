Климкин поставил Венгрии ультиматум

Венгрия заявила, что не будет отзывать консула, который раздавал украинцам венгерские паспорта. Фото: 5.ua

Если до конца недели Венгрия не отзовет своего консула в Берегово, то украинская сторона его вышлет.

Об этом заявил министр иностранных дел Павда Климкин в своем видеообращении.

"Они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Никто не имеет права скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Но это мы проехали. Я предложил министру иностранных дел отозвать консула. Если это не будет сделано на этой неделе, вышлем венгерской стороне ноту о его высылке. Именно на этой неделе", - подчеркнул Климкин.

Он призвал совместно не допустить российских провокаций в регионе.

"Россия будет использовать эту ситуацию для дестабилизации ситуации на Закарпатье и в целом. Вы помните случаи поджогов, организованные ФСБ из Приднестровья... Действия России не в интересах венгров Закарпатья или Венгрии", - подчеркнул министр.

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19 сентября в СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии. Кроме того, консул объясняет, где необходимо пользоваться украинским паспортом, а где - венгерским. После этого скандала МИД объявило Венгрии требование отозвать своего консула. Там отказались.