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вторник, 08 июня 2021 21:42

США ожидают от Украины реальной борьбы с коррупцией - Блинкен

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США ожидают от Украины реальной борьбы с коррупцией - Блинкен
Блинкен заявил, что перед встречей с Байденом Зеленский должен показать результаты реформ. Фото: Reuters

США хотели бы увидеть реальные результаты реформ в Украине перед тем, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский смогут встретиться в Белом доме.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и такую, которая тщательно выбирается и имеет независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет прозрачным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, передает "Укрінформ".

Он заявил, что агрессия коррупционных сил внутри Украины является таким же вызовом для Киева, как и внешняя агрессия России. Коррупция мешает развитию демократии.

Блинкен добавил, что даже если в Украине примут хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, его нужно еще практически воплощать.

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"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности, что направит мощный сигнал о том, что это не только слова на бумаге", - подчеркнул государственный секретарь.

В Германии обсуждают, каким образом можно будет возместить Украине финансовые потери, которые она испытывает в результате запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Такой шаг Германии стал одной из причин исключения, которое США предоставили из санкционного режима зарегистрированной в Германии компании, которая на 100% принадлежит российскому "Газпрому" и строит газопровод, и ее руководителю, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Дата
08
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