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воскресенье, 09 января 2022 10:09

США не уменьшит количество войск в Европе - Пентагон

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США не уменьшит количество войск в Европе - Пентагон
Кирби не подтвердил тезис о сокращении войск. Фото: Reuters

В Вашингтоне не рассматривается возможность уменьшения американских войск в Европе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кибри в Twitter.

"Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше", — сказал Кирби.

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NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере нацбезопасности сообщил, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она согласится также сократить свои силы.

Украину и Грузию пригласили на совещание министров обороны стран НАТО, которое пройдет 12–13 января.

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