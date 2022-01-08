Украину и Грузию пригласили на совместное заседание с НАТО

Украина и Грузия присоединятся к заседанию НАТО. Фото: Reuters

Украину и Грузию пригласили на совещание министров обороны стран НАТО, которое пройдет 12–13 января.

Совещание 30 глав оборонных ведомств и руководства НАТО пройдет в режиме онлайн, говорится на сайте Альянса.

На заседании 12 января участники совещания обсудят концепцию ведения боевых действий, будущие направления работы, связанные с ее внедрением, а также прогресс концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства.

На 13 января запланировано выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга. В этот же день министры обороны Альянса встретятся с коллегами из Украины и Грузии, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в их странах, а также реализацию реформ в оборонной сфере.

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Россия может прибегнуть к провокациям в Украине, чтобы использовать их как повод для вторжения "в надежде, что пока мир поймет трюк, будет слишком поздно", заявил генеральный секретарь США Энтони Блинкен.