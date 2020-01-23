Сожгли офис партии Шария

Фото: Национальная полиция

22 января, около 23:50, неизвестные сожгли штаб "Партии Шария" в Херсоне.

Офис партии расположен на 1-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Университетской, пишет УП.

"В Херсоне полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества "по факту поджога офисного помещения в центре города", - заявили в пресс-службе полиции.

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Работники ДСНС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. По данным правоохранителей, злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые направили на исследование. Полиция разыскивает злоумышленников.

Уже 7 лет полиция разыскивает скандального видеоблогера Анатолия Шария по подозрению в ложной инсценировке покушения на себя. Розыском Шария занимается Соломенское управление полиции Киева. Он исчез из поля зрения правоохранителей 7 февраля 2012 года. Пророссийского видеоблогера разыскивают в производстве, открытом по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о преступлении) УК Украины, говорится в данных базы Министерства внутренних дел относительно лиц, которые скрываются от органов власти.