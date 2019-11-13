Шария опять разыскивает полиция

Шария разыскивает полиция из-за заявлений о подготовке нового подозрения ГПУ. Фото: МедиаНяня

Уже 7 лет полиция разыскивает скандального видеоблоггера Анатолия Шария по подозрению в ложного инсценировке покушения на себя.

Розыском Шария занимается Соломенское управление полиции Киева. Он исчез из поля зрения правоохранителей 7 февраля 2012 года. Пророссийского видеоблоггера разыскивают в производстве, открытом по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о преступлении) УК Украины, говорится в данных в базе Министерства внутренних дел относительно лиц, которые скрываются от органов власти.

Заочно, ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Шарий в эфире канала 112 Украина сообщил, что Генпрокуратура подготовила ему новое подозрение. Ее выписали по делу, в рамках которого Шарий находился в розыске в Украине с 2011 года. В апреле этого года суд постановил отправить дело на доследование и снять Шария с розыска.

"И это дело не реанимируют, нет! Выписывают новое подозрение. В деле есть показания, которые говорят, что не произошло ничего. Не был нанесен ущерб, который не был нарушен общественный порядок. Следствие по этому делу проведено, но прокуратура объявляет мне новое подозрение по той же самой статье, по тому же делу, в которой нет ничего", - заявил Шарий.

После этого, по информации Шария, генпрокурор Руслан Рябошапка поручил заняться этим делом прокурору Киева.

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Анатолия Шария обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Стрельба о которой идет речь, произошла в Киеве еще в мае 2011 года в одном из фастфудов. Было возбуждено два уголовных дела – за хулиганство, а впоследствии за инсценировку нападения на самого себя.

В 2012 году блогера объявили в розыск. 2013-го стало известно, что Шарий получил статус политического беженца в Литве и не может быть выдан Украине. В апреле 2019-го Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил просьбу прокуроров об экстрадиции, отменил розыск и заочный арест видеоблоггера Анатолия Шария и отправил его дело на дополнительное расследование в прокуратуру. В ответ, в Киевской прокуратуре заявили, что обжалуют решение отменить розыск и арест Шария.