Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк опубликовал фото отдыха в Закарпатье.
На одной из фотографий советник МВД позирует в плавках с голым торсом.
"В выходной день наслаждаемся ярким солнышком и чистым, свежим воздухом живописного Закарпатья. Украина прекрасна", - написал он.
Фото вызвало реакцию пользователей:
"Зорян Сталлоне. Младший брат Сильвестра"
"Да что же это вы так женщин возбуждаете?"
"Ваще"
"Рама-супер. Респект"
"Модель"
Также он опубликовал фото со своими дочерьми Зореславой и Кристиной и любимой Екатериной Храмовой. Она выложила в Facebook фото за занятием йогой.
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