Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк опубликовал фото отдыха в Закарпатье.

На одной из фотографий советник МВД позирует в плавках с голым торсом.

"В выходной день наслаждаемся ярким солнышком и чистым, свежим воздухом живописного Закарпатья. Украина прекрасна", - написал он.

Фото вызвало реакцию пользователей:

"Зорян Сталлоне. Младший брат Сильвестра"

"Да что же это вы так женщин возбуждаете?"

"Ваще"

"Рама-супер. Респект"

"Модель"

Также он опубликовал фото со своими дочерьми Зореславой и Кристиной и любимой Екатериной Храмовой. Она выложила в Facebook фото за занятием йогой.

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