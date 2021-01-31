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воскресенье, 31 января 2021 15:11

Соратники Зеленского рассказали подробности о его связи с Трампом

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Соратники Зеленского рассказали подробности о его связи с Трампом
Зеленский отказал Трампу в услуге. Фото: pravda.com.ua

Соратники президента Владимира Зеленского рассказали о его контактах с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. От Украины тогда ожидали заявлений, которые помогли бы Трампу переизбраться на второй срок.

В июле 2019 Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. Этот разговор стал ключевым в истории большого политического скандала, разразившегося в Соединенных Штатах. Трамп якобы очень настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера (сын Джо Байдена - Gazeta.ua), передает The Washington Post.

Перед этим, телефоном общались Джулиани и Андрей Ермак, который ранее был одним из главных помощников Зеленского, а теперь глава его администрации. Ермак сказал, что этот разговор был первым прямым контактом между Джулиани и администрацией Зеленского и до сих пор о нем говорили только в общих чертах.

Целью Джулиани было подтолкнуть Зеленского расследовать дело Хантера, чтобы найти в его действиях в Украине коррупционную составляющую. Тон и действия Джулиани были "агрессивными и угрожающими", однако украинцы, по его словам, отказались "играть в эту игру".

Игорь Новиков, работавший советником президента Украины, рассказал, что соратники Зеленского старались как можно дольше избегать контактов с Джулиани. Однако в конце июня 2019-му поняли, что ничего не смогут добиться с Трампом, не поговорив сначала с Джулиани. Разговор длился более 40 мин, в течение которых Джулиани пояснил, что он хотел бы от украинской власти.

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В списке желаний, по словам Новикова, было объявления Зеленским о начале расследования по "Бурисмы" и обвинения в том, что некоторые украинские чиновники сговорились для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Также Джулиани посоветовал Зеленскому "быть осторожным" с окружающими, иначе он может оказаться "в беде".

После этого состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Однако тон американцев изменился после этого звонка. Вероятно, Трамп не услышал того, что хотел.

Некоторые помощники Зеленского сейчас считают, что было ошибкой контактировать с Джулиани. Но отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помогла не являться замешанной во внутренние дела США. Если бы Зеленский принял требования Трампа, то президентские выборы в США в 2020 году были бы совсем другими.

Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена. Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.

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