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воскресенье, 31 января 2021 01:53

Импичмент Трампа: Байден призывает Сенат не затягивать судебный процесс

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Импичмент Трампа: Байден призывает Сенат не затягивать судебный процесс
Cам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампа, хотя и не мешал этому процессу. Фото: flickr.com

Президент США Джо Байден призвал большинство в Сенате не затягивать процесс судебных слушаний по делу импичмента Дональду Трампу. Об этом сообщает The Hill.

"Послание президента Байдена лидерам Демократической партии в Сенате относительно будущего процесса импичмента экс-президенту Трампу является четким: пусть он будет кратковременным, нельзя позволить сорвать повестку дня", - сообщает издание.

Отмечается, что сам Байден никогда не был в восторге от идеи импичмента Трампу, хотя и не мешал этому процессу. Он всегда осознавал риски, что судебные слушания в Сенате по делу Трампа будут мешать процессам назначения должностных лиц в новую администрацию.

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Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена.

Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.

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