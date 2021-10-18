Соратник Тимошенко похвастался ведрами рыбы - в сети его назвали браконьером

Народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко похвастался в Facebook большим уловом рыбы, однако пользователи сети заподозрили нардепа в браконьерстве.

Депутат опубликовал фото с рыбалки, на которых полные ведра рыбы. Заявил, что поймал на удочку. Потом сообщение удалил, но скриншот "пошел гулять" по Интернету, пишет "Сегодня"

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Пользователь Игорь Тихолаз заподозрил в действиях нардепа браконьерство.

"Народный избранник, искренне болеет за украинский агросектор. Это с одной стороны. А с другой - примитивный "бракоша", который драчом ловит мелкого судака.

Кстати, сколько там уже ущерб за штуку, тысячи 3,5 грн, кажется? В двух ведрах под сто тысяч гривен лежит, если не больше. Он должен извиниться и заплатить все необходимые штрафы и ущерб, наполнить государственный бюджет из собственного кармана", - написал мужчина.

Рыбаки отмечают, что драч - запрещенное орудие для ловли рыбы. Это самодельное браконьерское средство, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

Использование такого орудия рыбной ловли предусматривает штраф 600 грн, а за незаконно выловленный судак - 3500 грн.

Вадим Ивченко - дважды народный депутат. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году шел 24 в списке партии "Батьківщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Является членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.