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Сообщили, когда выйдет расследование Bellingcat о "вагнеровцах"

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Сообщили, когда выйдет расследование Bellingcat о &quot;вагнеровцах&quot;
Текстовое расследование решили выпустить раньше. Фото: "Украинская правда"

Расследование о провале украинскими спецслужбами операции по задержанию "вагнеровцев" планируют выпустить в первой декаде мая.

Об этом заявил автор фильма, журналист-расследователь Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы решили все-таки выпустить текстовое расследование раньше, чтобы не ждать окончательный фильм. Надеемся, что в первой декаде мая оно выйдет, именно по операции украинской спецслужбы, которая смогла выманить "вагнеровцев", - рассказал он.

Грозева спросили, будет ли в расследовании идти речь об украинской власти и ее роли в спецоперации.

"Я знаю, что в Украине от нас ожидают именно этого, но это не цель нашего фильма. Наша цель - не поиск мнимых или реальных предателей. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, как она произошла, как готовилась, была ли она вообще, ибо это ставится под сомнение. И что было бы, если бы она закончилась по плану", - ответил он.

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В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала РФ 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

Ранее сообщали, что Офис президента просил представителя службы разведки Великобритании помешать выходу фильма Bellingcat.

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