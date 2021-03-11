В ОП отрицают визит расследователей с Bellingcat

"Это неправда", - заявили в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

Офис президента опроверг информацию, что к нему приезжали международные расследователи с Bellingcat, чтобы взять комментарий для своего фильма об операции по задержанию боевиков- "вагнеровцев". Об этом пишет "Бабель", ссылаясь на пресс-службу Офиса.

"Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не сталкивались", - рассказали в Офисе президента.

Ранее издание ZN.UA сообщило, что журналисты-расследователи Bellingcat отложат премьеру фильма о провале операции по задержанию боевиков, чтобы записать позицию ОП.

Ранее издание сообщало, что Офис президента просил представителя службы разведки Великобритании воспрепятствовать выходу фильма Bellingcat. В ответ британцы якобы сказали следующее: "Ребята, извините, ничего не можем сделать, это масс-медиа, а у нас свобода слова".

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В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля. Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".