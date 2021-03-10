Bellingcat отложила показ фильма о провале операции по "вагнеровцам" - расследователи прибыли в ОП

По данным СМИ, руководитель ОП Ермак лично звонил автору фильма. Фото: УНН

Журналисты-расследователи Bellingcat отложат премьеру фильма о провале операции по задержанию боевиков- "вагнеровцев", чтобы записать позицию Офиса президента. Об этом сообщает ZN.UA

По данным источников СМИ из Офиса президента, где внимательно наблюдают за работой Bellingcat, время выхода фильма может быть перенесено на конец марта.

Изначально планировалось, что фильм выйдет 15 марта. Однако его создатели решили провести дополнительные съемки.

В Украину прибыла съемочная группа с автором фильма Христо Грозевым. Будут записаны интервью с рядом лиц, входящих в окружение предыдущего президента Петра Порошенко. В частности один из народных депутатов, который активно комментировал срыв операции по задержанию "вагнеровцев".

Но главное - во время дополнительных съемок командой Bellingcat будет записана позиция Офиса президента Владимира Зеленского.

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По данным СМИ, руководитель ОП Андрей Ермак лично звонил автору фильма, с которым обсуждал, как можно донести позицию Офиса. Его услышали, и сегодня будет произведена запись.

По информации ZN.UA, в конце марта фильм выйдет в YouTube. Ожидается, что полный вариант фильма выйдет в июле на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее издание сообщало, что Офис президента просил представителя службы разведки Великобритании воспрепятствовать выходу фильма Bellingcat. В ответ британцы якобы сказали следующее: "Ребята, извините, ничего не можем сделать, это масс-медиа, а у нас свобода слова".

В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков группы "вагнеровцов", задержанных 29 июля. Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".