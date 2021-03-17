"Вагнергейт": Арестович назвал обсуждение спецоперации госпреступлением

Арестович лично не комментирует этот вопрос. Фото: Facebook / Алексей Арестович

Любые обсуждения в Украине провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" является нарушением закона о гостайне и может иметь последствия в виде уголовного наказания.

Об этом заявил спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Он добавил, что лично не комментирует этот вопрос.

"В соответствии с законом сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которая говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает закон "О защите государственной тайны". Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, определенным образом, боязнь. Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Все, что я могу сказать - информационная версия, которую нам бросили, не выдерживает ни критики, ни элементарной логической проверки", - сказал Арестович.

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В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала РФ 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".