Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины

Шольц приехал в Москву после посещения Киева. Фото: Reuters

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Москве продолжались более трех часов.

Об этом сообщил "Інтерфакс-Україна".

"Срочно необходима деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться. Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны.

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные стратегические последствия. Это понятно всем", - заявил Шольц.

Признание Россией самопровозглашенных "республик" в оккупированных районах Украины нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой, сказал немецкий канцлер.

"Это будет нарушением Минских договоренностей. Тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политическая катастрофа", - сказал Шольц.

Также он предупредил о тяжелых экономических и политических последствиях в случае начала военных действий против Украины.

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Канцлер Германии сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить три законопроекта - о "статусе" Донбасса, изменениях Конституции и подготовке выборов.

"Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что вскоре будут представлены три законодательных текста: о статусе восточной Украины, изменениях в Конституцию и подготовке выборов", - заявил.

Законопроекты об "особом статусе", изменении Конституции, "формуле Штайнмайера", по словам Шольца, обсудят на Трехсторонней контактной группе.

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими привлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились", – заявил.

14 февраля Владимир Зеленский и Олаф Шольц встречались в Киеве. Тогда немецкий канцлер заявил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии. На прошлой неделе в Украину прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".