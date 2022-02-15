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вторник, 15 февраля 2022 17:13

Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины

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Шольц в Москве снова заговорил об &quot;особом статусе&quot; и изменении Конституции Украины
Шольц приехал в Москву после посещения Киева. Фото: Reuters

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Москве продолжались более трех часов.

Об этом сообщил "Інтерфакс-Україна".

"Срочно необходима деэскалация вокруг Украины, война не должна начаться. Дипломатические возможности урегулирования вокруг Украины пока не исчерпаны.

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные стратегические последствия. Это понятно всем", - заявил Шольц.

Признание Россией самопровозглашенных "республик" в оккупированных районах Украины нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой, сказал немецкий канцлер.

"Это будет нарушением Минских договоренностей. Тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политическая катастрофа", - сказал Шольц.

Также он предупредил о тяжелых экономических и политических последствиях в случае начала военных действий против Украины.

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Канцлер Германии сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить три законопроекта - о "статусе" Донбасса, изменениях Конституции и подготовке выборов.

"Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что вскоре будут представлены три законодательных текста: о статусе восточной Украины, изменениях в Конституцию и подготовке выборов", - заявил.

Законопроекты об "особом статусе", изменении Конституции, "формуле Штайнмайера", по словам Шольца, обсудят на Трехсторонней контактной группе.

"Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими привлеченными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились", – заявил.

14 февраля Владимир Зеленский и Олаф Шольц встречались в Киеве. Тогда немецкий канцлер заявил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии.

На прошлой неделе в Украину прилетал президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности.

Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".

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Дата
15
февраля

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