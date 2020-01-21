Сокращать Раду могут уже на этой сессии

Сейчас в парламенте 423 нардепа. Фото: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua

Парламент на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Речь идет о законопроекте №1017. Он предусматривает уменьшение количества парламентариев до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда", - заявил Разумков.

По Конституции Верховная Рада насчитывает 450 народных депутатов.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.