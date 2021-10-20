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среда, 20 октября 2021 12:12

Социологи спросили украинцев о "Вагнергейте"

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Социологи спросили украинцев о &quot;Вагнергейте&quot;
Боевиков Вагнера задержали в прошлом году в Беларуси.

О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков российской ПВК Вагнера знают 51,5% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Опрос состоялся 15-18 октября.

Среди респондентов, которые хоть что-то слышали, больше всего (39,5%) возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины.

Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства Украины.

Социологи опросили по телефону 1200 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси. А 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.

В июне президент Владимир Зеленский говорил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".

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Дата
20
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