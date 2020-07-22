События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран

Силовики у автобуса в центре Луцка во время освобождения заложников. Вечер 21 июля. Фото: volynpost.com

К чрезвычайному происшествию, когда в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками, много вопросов.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"К вчерашним событиям так много вопросов, что ловлю себя на конспирологических мыслях.

Даже если принять за чистую монету все то, что нам показали. Исходить из того, что действительно - в Луцке "перемкнуло" человека как минимум с очень нестабильной психикой и причудливым мировоззрением. "Переключило" захватить заложников и объявить абсурдные требования. То дальше возникают вопросы.

Почему столько часов с ним велись переговоры? Почему не осуществили спецоперацию по его обезвреживанию? Почему был, простите, полный бардак вокруг? Собственно, кто вел операцию: полиция или СБУ? Кто отвечал: Аваков или Баканов? Будто бы контртеррор - это СБУ "Альфа". Но почему-то все время показывали Авакова и его людей.

Видим, что наши силовые структуры вообще не готовы к борьбе даже с индивидуальным психом-террористом. Что у них нет планов, сценариев и так далее. На ходу импровизируют. Можно только представить, какими будут их действия, если они столкнутся с террористической организацией. Или со спецслужбами другой страны.

Мировая практика свидетельствует - ни в коем случае нельзя первым лицам государства вступать в переговоры с террористами, и соглашаться выполнять их требования. Но как действовать президенту Зеленскому, который вдруг понимает, что нет ни надежной полиции, ни надежной СБУ. Ну вот как умел, так и импровизировал. Хотя при нормальном управлении такая ситуация абсолютно невозможна. Когда нельзя допускать даже самого факта разговоров, тем более - требований.

Первый вопрос. Или вообще в Украине не осталось профессионалов среди силовиков. Тогда, что делают в своих креслах Аваков и Баканов?

Или второй: был ли все же это спектакль?

Рекомендую посмотреть слитые в сеть видеосъемки. Не то, что показал Аваков. А что происходит в минуту-две. До красивой картинки, где террорист лежит на асфальте, аккуратно упакован. Посмотрите, как тот выходит из автобуса - совершенно спокойно, дальше примерно минуту рассматривается по сторонам, кому же ему сдаться. Затем к нему спокойно подходят невооруженные полицейские, как к старому приятелю. Впечатление, что на 100% знали - нечего бояться.

Зеленский сейчас снова во всех заголовках мировой прессы. В положительном смысле. До того попадал из-за скандалов.

Второй момент - Бирючий остров. С которого президент прилетел в Киев позавчера, на встречу с президентом Швейцарской конфедерации. Когда начали возникать вопросы: почему вдруг президент отдыхал там? Почему-то именно тогда, когда в 30 км в оккупированном россиянами Крыму оказался Путин. Наблюдаются признаки Омана-2, когда могли произойти тайные переговоры на какой яхте в Азовском море. И вдруг все информационное пространство перебивает какой-то псих-одиночка в Луцке.

Стечения обстоятельств действительно случаются. Но если это стечение - то абсолютно счастливое для Зеленского и особенно для Ермака, который стоит за линией постоянного налаживания тайных переговоров с РФ.

После событий в Луцке рейтинг Зеленского скакнет вверх. Не на долго, не сильно, но скакнет. Учитывая наивность рядового избирателя. Для него все выглядит очень красиво - президент поставил на первое место жизни людей, выполнил глупое требование террориста, которое на самом деле никакого вреда не наносит.

А вот что касается других топ-чиновников, то и Аваков и Баканов сегодня должны были бы быть увольнены со своих должностей. Потому что получается, что отработали хорошо не они, а лично Зеленский. Который выполнил требование террориста, после того, как силовики ни черта не смогли сделать. Но если предположить, что это был заказанный Банковой спектакль, то силовикам ничего плохого не будет", - говорит Евгений Дикий.

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