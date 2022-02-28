Снежану Егорову послала нах*й ее дочь

Дочь телеведущей Снежаны Егоровой Анастасия Ровинская послала свою мать "нах*й".

Собственные комментарии к YouTube каналу Егоровой она опубликовала в Facebook.

"Я долго держалась… показывать личную переписку не буду, могут читать дети.

Потратьте пожалуйста минутку, пожалуйтесь на ютуб канал этой мерзости! Потому что она думает, что офигенный лидер мнений!!!

Ненавижу", - написала.

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В феврале Егорова поддержала решение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "признании" так называемых ДНР-ЛНР. Путина назвала "героем".

В прошлом году проект "Рагу.лі" назвал Егорову "рагулихой года".

В позапрошлом году назвала cелюками и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни". Также хвалила белорусского диктатора Александра Лукашенко.