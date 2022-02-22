Украинская телеведущая подписалась в сепаратизме - хвалила Путина за оккупацию ОРДЛО

Телеведущая и актриса 49-летняя Снежана Егорова опять поддержала президента страны-агрессора Владимира Путина. На этот раз его решение о признании Россией так называемых ДНР и ЛНР "независимыми республиками". Путина назвала "героем нашего времени".
Соответствующее заявление она сделала в Telegram.
"Без ложного пафоса. Герой нашего времени", - написала Егорова, опубликовав видеообращение Путина.
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Телеведущая считает, что после решения главы Кремля следует ожидать "мира" на оккупированном Россией Донбассе, и потому радуется за проживающих там людей.
"Друзья мои прекрасные. Я знаю, что вы поверите. Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании ЛДНР. Бог в помощь. Пусть придет мир на землю Донбасса", - добавила Егорова.
21 февраля Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".
Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.
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