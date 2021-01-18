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понедельник, 18 января 2021 12:15

Шмыгаль прокомментировал изменения в правительстве

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Шмыгаль прокомментировал изменения в правительстве
О смене правительства не стоит говорить, считает премьер Шмыгаль. Фото: @KabminUA

Полной или частичной смены состава Кабинета министров в ближайшее время не предвидится. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменении внутри правительства", - сказал Шмыгаль "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок.

"Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю о том, что когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы будем об этом говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно".

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Ранее СМИ сообщали, что министра здравоохранения Максима Степанова могут заменить главным санитарным врачом Виктором Ляшко. А министра инфраструктуры Владислава Криклия - руководителем Укравтодора Александром Кубраковым.

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