Монобильшости "слуг" больше не существует. У Зеленского проблема с кадрами - СМИ

226 голосов в "Слуге народа" больше не насобирают, говорят во фракции. Фото: preisident.gov.ua

Монобильшинства "Слуги народа" в Верховной Раде больше не существует. Между тем проблема с кадрами стала еще более критичной для президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом пишет "Українська правда"

"Ситуация в стране очень плохая. Президент думает, что все не так страшно, но все еще хуже. Мы заходим в новую волну эпидемии, надо жестко делать новый локдаун, а в руководстве страны почти нет людей, способных на такие решения", - описывает ситуацию во власти влиятельный член команды Зеленского.

"Ну пусть предложит Зеленский кому-то пойти в премьеры или министры. Ну кто захочет входить в такую историю сейчас, в самую мясорубку перед локдауном и кто захочет идти в правительство и брать ответственность, когда решение принимает не он, а Ермак и Зеленский. Для чего? " - говорит один из близких к президенту министров.

Получается замкнутый политический круг: назначить самостоятельных и самодостаточных фигур Зеленский не может и не готов, а назначать тихих и покорных нет смысла, потому что из таких правительство уже состоит процентов на 80.

Если идти таким путем дальше, президенту придется согласовывать закупку ручек и салфеток в департаменты правительства, потому что некому будет взять на себя даже такую ответственность.

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2 недели назад источники на Банковой убеждали, что президент принял решение об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Процесс пришлось отложить в последний момент, чтобы в Верховной Раде прошло голосование бюджета - чтобы не ссориться с различными медицинскими группами.

Также могут поменять министра инфраструктуры. Возглавить министерство вместо Владислава Криклия не прочь руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Должность министра аграрной политики и продовольствия может перейти под контроль политсилы Юлии Тимошенко. Вроде, это должно стать формализацией сотрудничества, почти коалиции, благодаря которой президентская "Слуга народа" будет иметь голоса за бюджет.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко не против заменить Степанова, пока окно карьерных возможностей при этой власти не закрылось вообще.

Также в Офисе президента рассматривают идею - одновременно уволить и министра обороны Андрея Тарана и начальника Генштаба Руслана Хомчака.

Автором этой идеи, вроде бы, есть руководитель ОП Ермак. Категорически против такого сценария выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы готовы снять Степанова или кого-то другого хоть сегодня. Но назначить никого не сможем. Пора признать, что 226 голосов "Слуги народа" больше никогда не будет. Придется собирать голоса "на стороне", - говорит один из руководителей фракции СН.

Несмотря на обещания Владимира Зеленского перед вступлением в должность президента о публичных отношениях власти и крупного бизнеса, топ-чиновники неформально встречаются с олигархами.