Шмыгаль прокомментировал изменения в правительстве поговоркой

Премьер-министр Денис Шмыгаль не имеет претензий к составу правительства. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о кадровых изменениях в Кабинете министров.
"У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня вы видите Кабмин, как говорил президент Владимир Зеленский, технократический. И министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу. Правительство работает. А дальше посмотрим", - заявил он.
На вопрос журналистки: "Ни к одному министерства нет претензий? Все работают идеально?" - премьер ответил:
"Конечно, не идеально. Есть такая поговорка: "Не ошибается тот, кто не работает". Поэтому ошибки могут быть, их необходимо исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы рассказывать о чем-то, у меня сегодня нет такой информации".
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Ранее СМИ сообщали о пятерых министрах, которых могут уволить.
Фракция "Слуга народа" имеет внутренний рейтинг министров, заявлял председатель фракции Давид Арахамия.
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