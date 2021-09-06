"Слуги народа" составили рейтинг министров

Кадровые изменения станут известны через неделю-две, рассказал Арахамия. Фото: Александр Сенько

Фракция "Слуга народа" имеет внутренний рейтинг министров. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

"У нас был внутренний опрос депутатов фракции касательно всех министров. У нас есть свой внутренний рейтинг. И я так скажу вам, что мнение фракции совпадает в этом случае с теми потенциальными людьми, которые могут оставить Кабмин. Это в рейтинге активно отразилось", - рассказал депутат в эфире телеканала "Україна 24".

"Мы увидим все через неделю, через две", - добавил он.

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На вопрос журналистки: "Это касается госпожи Лазебной, Уруского, Тарана?" - председатель фракции ответил:

"Даже если бы кого-то из них это касалось, как бы человек после этого работал еще две недели?

Интригу надо держать до конца, а затем двигаться быстро".

Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщали СМИ.