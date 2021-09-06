"Слуги народа" составили рейтинг министров

Фракция "Слуга народа" имеет внутренний рейтинг министров. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.
"У нас был внутренний опрос депутатов фракции касательно всех министров. У нас есть свой внутренний рейтинг. И я так скажу вам, что мнение фракции совпадает в этом случае с теми потенциальными людьми, которые могут оставить Кабмин. Это в рейтинге активно отразилось", - рассказал депутат в эфире телеканала "Україна 24".
"Мы увидим все через неделю, через две", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из народных депутатов саботирует голосования
На вопрос журналистки: "Это касается госпожи Лазебной, Уруского, Тарана?" - председатель фракции ответил:
"Даже если бы кого-то из них это касалось, как бы человек после этого работал еще две недели?
Интригу надо держать до конца, а затем двигаться быстро".
Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, сообщали СМИ.
Комментарии