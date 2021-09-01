СМИ узнали, кого будут менять в правительстве

Скамейка запасных маленькая, говорят во власти. Фото: @KabminUA

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вицепремьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники в монобольшинстве.

Этот вопрос будут активно решать после возвращения президента из США.

"Уруский, Лазебная и Таран - уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", - сказал собеседник.

Министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

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"Например, Малюську не слишком любит Ермак, но к нему дружелюбно относится президент. По Ткаченко - он там себе что-то воюет, наобещал много президенту - пусть выполняет", - сказал депутат фракции "Слуга народа".

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра в позапрошлом году в марте. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда парламент утвердил новый состав Кабинета министров.