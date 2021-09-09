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СМИ назвали пятерых министров на вылет

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СМИ назвали пятерых министров на вылет
Журналисты узнали о возможных кадровых перестановках в правительстве. Фото: @KabminUA

Кабинет министров ждет обновление в ближайшее время. Об этом пишет "Українська правда".

СМИ пишет о вероятном увольнении вицепремьер-министра стратегической промышленности Олега Уруского. За все время никаких крупных ракетных проектов, авиационных заказов или новых производств так и не появилось.

Кроме Уруского, кресло шатается и под другим ставленником руководителя Офиса президента Ермака министром обороны Андреем Тараном.

"Больше всего вопросов к Тарану. Он не понимает, что делать с реформой армии. Он человек чисто старой формации. И у него накопилось слишком много провалов, особенно - постоянные проблемы с оборонным заказом. Депутаты в комитете его ненавидят", - рассказал источник в монобольшинстве.

Также могут уволить министра соцполитики Марину Лазебную. Она побила горшки с председателем профильного комитета Галиной Третьяковой, близкой к руководителю ОП и ответственной за социалку в Офисе президента Юлией Соколовской.

"Лазебная с Третьяковой терпеть друг друга не могут. Там регулярные конфликты. Я думаю, это одна из главных причин, почему Марину могут отставить", - рассказал один из министров.

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Кроме того на возможное увольнение претендуют сразу два министра: культуры Александр Ткаченко и юстиции Денис Малюська. Отставка последнего, по данным источников, маловероятна. Хотя глава Минюста раздражает руководителя Офиса президента, но сам Зеленский симпатизирует Малюське.

Ермак предпочел бы отдать место Ткаченко госсекретарю Минкульта Ростиславу Карандееву.

Благодаря заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко в Ткаченко забрали сферу туризма и передали ее министру инфраструктуры Александру Кубракову. Речь идет о сотнях санаториев, гостиниц, культурных памятников и других объектах государственного значения.

Один из топов Зе!Команды рассказывает, что Ткаченко не справляется, а может только писать в Facebook и выступать в эфире "Право на власть" на "1+1". В то же время удержаться министру могут помочь конфликты с мэром Киева Виталием Кличко.

Отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля не будет, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фракция имеет внутренний рейтинг министров.

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