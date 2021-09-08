Арахамия: Отставка Шмыгаля - фейк

Отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля не будет. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"О премьере, точно - это фейк. Полной замены (правительства) не будет", - сказал депутат.
В Кабинете министров планируют смену трех-четырех министров.
"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, так как это может навредить определенном министерству. Потому что на следующий день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр идет, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он может быть две-три недели, возможно, даже и месяц", - цитирует Арахамию "Інтерфакс-Україна"
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Фракция полтора месяца назад начала переговоры с потенциальными кандидатами на должности министров.
На уточняющий вопрос о том, что якобы генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.
Ранее народный депутат от "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируется отставка всего правительства с премьером Шмыгалем.
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