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Арахамия: Отставка Шмыгаля - фейк

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Арахамия: Отставка Шмыгаля - фейк
Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает с марта прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля не будет. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"О премьере, точно - это фейк. Полной замены (правительства) не будет", - сказал депутат.

В Кабинете министров планируют смену трех-четырех министров.

"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, так как это может навредить определенном министерству. Потому что на следующий день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр идет, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он может быть две-три недели, возможно, даже и месяц", - цитирует Арахамию "Інтерфакс-Україна"

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Фракция полтора месяца назад начала переговоры с потенциальными кандидатами на должности министров.

На уточняющий вопрос о том, что якобы генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.

Ранее народный депутат от "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируется отставка всего правительства с премьером Шмыгалем.

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08
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