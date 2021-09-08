"Слуги" заговорили об отставке всего правительства

Шмыгаль курировал вопросы развития экономики Украины во время коронакризиса. Фото: facebook.com/KabminUA

В октябре планируется отставка всего правительства вместе с премьером Денисом Шмигалем.

В то же время некоторых министров оставят на должностях, заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире одного из телеканалов.

"Думаю, у нас будет новый Кабмин где-то в начале октября. Некоторые министры останутся, но большинство заменят уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями. Шмигаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины во время коронакризиса, это было сверхглавной задачей. Сегодня у нас уже немного другая задача — выход из коронакризиса. Там другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал на повестке дня самым важным", - сказал он.

Дунда назвал свои слова "впечатлением от существующего хода событий".

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал на осень кадровые изменения в правительстве. Он не назвал конкретных фамилий, однако заявил, что к некоторым министрам имеют претензии и парламент, и общество. Относительно масштаба и сроков изменений глава парламента отметил, что это дискуссионный вопрос. Верховная Рада назначила Шмыгаля на должность премьер-министра в позапрошлом году в марте. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда парламент утвердил новый состав Кабинета министров.