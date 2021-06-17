Шмыгаль пошел жаловаться в ОАСК, который Зеленский два месяца "срочно" ликвидирует

НАБУ подозревает председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти. Фото: @OACK.640

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Окружной административный суд города Киева иск к Национальному агентству по предупреждению коррупции об отмене предписания относительно назначения Юрия Витренко председателем правления Нафтогаза.

В нем премьер требует отменить предписание НАПК.

Шмыгаль просит привлечь в качестве третьих лиц по делу Кабинет министров и Витренко.

Суд решает вопрос об открытии производства по иску премьера.

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15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщили в НАПК.

Председатель Наблюдательного совета Нафтогаза инициировала отстранение Витренко, сообщали СМИ.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Тогда компанию возглавил Витренко.

Два месяца назад, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". НАБУ публиковало записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах. Бюро подозревает председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.