Увольнение Витренко: Нафтогаз собирает внеочередное заседание

 
Ексклюзивы
1/5
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 135
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 441
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 702
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 351
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 495
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 666
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 585
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 846
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 999
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
7
7
7
12
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Видео
Все видео
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Наглый кортеж Суркиса остановили патрульные
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
В ОПЗЖ появился Кива-2
В ОПЗЖ появился Кива-2
Глава МИД обматерил Путина
Глава МИД обматерил Путина
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Интервью
1/5
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 99
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 702
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 225
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 549
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 225
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 14:27

Увольнение Витренко: Нафтогаз собирает внеочередное заседание

  Комментировать
Увольнение Витренко: Нафтогаз собирает внеочередное заседание
Юрия Витренко назначили главой Нафтогаза 28 апреля. Фото: Facebook.com/YVitrenko

Председатель Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления компании Юрия Витренко. Об этом сообщил ZN.UA.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021", - говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что Витренко отказался добровольно сложить полномочия. Клер Споттисвуд будет созывать внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию.

"В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", - сказано в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефть резко выросла в цене — максимум за два года

15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза.

После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщили в НАПК.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Витренко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увольнение Витренко: Нафтогаз собирает внеочередное заседание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Подозреваемый нардеп бежал за границу

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11079
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5067
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4806
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2934
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2754
Политика
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский 1 Просмотров: 360
Седьмой год декоммунизации: суд стал на сторону Жукова
Седьмой год декоммунизации: суд стал на сторону Жукова Просмотров: 243
У Зеленского придумали создать специальный суд для олигархов
У Зеленского придумали создать специальный суд для олигархов Просмотров: 135
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Украине продлили карантин до 31 августа Просмотров: 306
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 7342
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть