Увольнение Витренко: Нафтогаз собирает внеочередное заседание

Юрия Витренко назначили главой Нафтогаза 28 апреля. Фото: Facebook.com/YVitrenko

Председатель Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления компании Юрия Витренко. Об этом сообщил ZN.UA.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021", - говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что Витренко отказался добровольно сложить полномочия. Клер Споттисвуд будет созывать внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию.

"В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", - сказано в заявлении.

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15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщили в НАПК. 28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Витренко.