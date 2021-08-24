Шмыгаль показал фото со своим "двойником"

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль разместил в соцсети фото с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики очень похожи между собой.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале премьера.

"С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу", - подписал фото Шмыгаль.

Чиновники вместе с главами государств, правительств и спикерами парламентов посетили праздничный гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, устроенном по случаю 30-й годовщины Независимости.

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23 августа в Киеве состоялся первый саммит дипломатической инициативы "Крымской платформы". В нем приняли участие представители 44 стран и организаций.