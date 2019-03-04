СМИ: США и Китай близки к подписанию торгового соглашения

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1008
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1872
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1602
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3672
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2259
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1134
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2754
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1863
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 855
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3636
Фото
Все фото
11
7
2
4
4
Коррупция в оборонке, импичмент и &quot;зубы&quot; Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Коррупция в оборонке, импичмент и "зубы" Зеленского - о чем говорили кандидаты на этой неделе
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Гриценко и Садового поймали за кофе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Видео
Все видео
Расследование: Партии "Батькивщина" неизвестные доноры перечислили миллионы гривен
Расследование: Партии "Батькивщина" неизвестные доноры перечислили миллионы гривен
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Порошенко: коррупционеры задолбали
Порошенко: коррупционеры задолбали
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1602
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2259
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1863
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1422
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4392
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1287
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 03:23

СМИ: США и Китай близки к подписанию торгового соглашения

  Комментировать
СМИ: США и Китай близки к подписанию торгового соглашения
США с Китаем подпишут торговое соглашение. Фото: Сегодня

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли.

Условиями соглашения указываются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.

"Несмотря на препятствия, хранящихся переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнута на встрече президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта", - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к переговорам между двумя странами.

На данный момент Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон со своей стороны "рассматривает снятие большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о причине досрочного завершения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По данным СМИ, стороны не смогли договориться по ряду вопросов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ: США и Китай близки к подписанию торгового соглашения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 27895
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
7
 3 Просмотров: 14060
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 12042
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 9767
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 1 Просмотров: 8982
Политика
Медведев назвал избирательную кампанию в Украине "жесткой и грязной"
Медведев назвал избирательную кампанию в Украине "жесткой и грязной" Просмотров: 9
Мэр Олевска пришел на митинг против своей деятельности и стал героем соцсетей
Мэр Олевска пришел на митинг против своей деятельности и стал героем соцсетей Просмотров: 90
Расследование: Партии "Батькивщина" неизвестные доноры перечислили миллионы гривен
Расследование: Партии "Батькивщина" неизвестные доноры перечислили миллионы гривен
 1 Просмотров: 90
Рассказали о причине досрочного завершения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном
Рассказали о причине досрочного завершения переговоров между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном Просмотров: 1107
Transparency International: Украина может потерять безвизовый режим с ЕС
Transparency International: Украина может потерять безвизовый режим с ЕС Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
9
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
4
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
4
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
Голосов: 13878
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua