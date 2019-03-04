СМИ: США и Китай близки к подписанию торгового соглашения

США с Китаем подпишут торговое соглашение. Фото: Сегодня

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли.

Условиями соглашения указываются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.

"Несмотря на препятствия, хранящихся переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнута на встрече президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта", - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к переговорам между двумя странами.

На данный момент Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности в сфере сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон со своей стороны "рассматривает снятие большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году".

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Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По данным СМИ, стороны не смогли договориться по ряду вопросов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.