СМИ: Партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прилетел в Украину

Боголюбов прилетел в Украину. Фото: Радио Свобода

Из Израиля в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского.

"Сегодня в 18:00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов.