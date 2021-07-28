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среда, 28 июля 2021 12:19

СМИ назвали претендентов на председателя Бюро экономической безопасности. Среди них - "регионал"

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СМИ назвали претендентов на председателя Бюро экономической безопасности. Среди них - &quot;регионал&quot;
Логотип новой структуры. Фото: @BureauES

Бюро экономической безопасности может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка, бывший нардеп от Партии регионов Василий Горбаль или экс-нардеп Николай Катеринчук. Об этом сообщила "Економічна правда".

Конкурс на председателя БЭБ будет проходить в несколько этапов. Завершился первый из них - подача заявок от кандидатов. Их поступило 59.

Мельника собеседники в парламенте называют одним из наиболее вероятных кандидатов.

Также высокие шансы на назначение имеет экс-министр финансов Данилюк. На его кандидатуре могут настаивать международные кредиторы Украины.

Еще один экс-чиновник, претендующий на должность, - Сергей Солодченко. Он исполнял обязанности председателя ДФС до назначения на эту должность Мельника в марте-ноябре 2020 года.

Третий выходец из ДФС, который претендует - Владимир Ткаченко. Он возглавляет Главное управление по борьбе с финансовыми преступлениями, в котором в свое время успели поработать Мельник и Солодченко).

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Среди наиболее вероятных претендентов на пост председателя БЭБ называли председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Однако в последний день подачи документов он сообщил, что не будет участвовать в конкурсе.

Гетманцев хотел отправиться на председателя Бюро, однако до последнего не получал согласия на это из Офиса президента. А без поддержки последнего депутат решил не участвовать в конкурсе.

Причина в "сложных отношениях" председателя комитета с руководителем ОП Андреем Ермаком.

В конкурсную комиссию входит девять представителей: по три от СНБО, Верховной Рады и Кабинета министров. Возглавляет комиссию бывший министр развития экономики, а ныне внештатный советник заместителя председателя Офиса президента Тимофей Милованов.

До 25 августа в Украине продлится аудит фискальной службы. После этого ведомство ликвидируют и создадут новую структуру - Бюро экономической безопасности.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о БЭБ.

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